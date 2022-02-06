Лукашенко: российские бизнесмены финансировали белорусскую оппозицию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в финансировании белорусской оппозиции российских бизнесменов, которые регулярно бывают на приёмах в Кремле. В интервью «Соловьёв Live» он пообещал представить российскому лидеру Владимиру Путину доказательства.

Вот вернётся из Пекина брат старший (Путин. — NEWS.ru), я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришёл, я его в конверт, с моей резолюцией... Я отправлю Путину, пусть почитает, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что оппозиционные Telegram-каналы финансируются из России бизнесменами и он может назвать их имена.

Более того, они у президента России, моего родного человека, на приёме бывают. И что мне делать? — пожаловался он.

Ранее представители белорусского Следственного комитета направили создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову обращение, в котором содержится просьба о принятии решения о закрытии каналов в мессенджере, признанных официальным Минском деструктивными.

Как отмечается в послании, в настоящий момент сотрудники надзорного ведомства проводят расследование по разжиганию социальной вражды и розни в отношении сотрудников органов внутренних дел, судей, прокуроров и других белорусов, чьи персональные данные были опубликованы в разных Telegram-каналах. Подчёркивается, что сведения сопровождались призывами к насильственным действиям против граждан лично и членов их семей.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. По мнению протестующих, президентом по итогам выборов стала Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Митинги жёстко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.