Лукашенко обозначил дату проведения референдума по поправкам в конституцию

Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Белоруссии планируется провести в феврале этого года. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, добавив, что сдержит это обещание, а «народ сам решит», будет или не будет принят проект, сообщает БелТА.

Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали. Пусть люди выскажут своё мнение. Никто не будет давить. <...> Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту конституцию, почему — вот причины. Об этом я ещё буду говорить в послании [народу и парламенту] в ближайшее время, — заявил он.

О том, что изменения в конституцию нужны в первую очередь народу страны, а не ему самому, Лукашенко сообщил сегодня днём на заседании с членами конституционной комиссии.

В декабре был обнародован проeкт изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения. В документе предлагается запретить финансирование выборов иноcтранными гражданами и организациями, а также избиратьcя президенту на третий срок.

Ранее Лукашенко отметил, что гражданам страны необходимо объяснить конкретные изменения в конституции, чтобы как можно больше людей приняли участие во всенародном референдуме. По его словам, главным нововведением основного закона страны станет укрепление института народовластия. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия останется президентской республикой, а это позволит защитить основы государственности и преемственность исторического опыта.