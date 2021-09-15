Лукашенко назвал истинные причины санкций Запада против Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что Запад просто лоббирует свои интересы посредством введения разного рода санкций против Минска. Методом гибридного давления и ассиметричных действий западные силы под предлогом борьбы за права человека достигают своих экономических и политических интересов. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер высказал ряд тезисов касательно методов воздействия Запада на государства, проводящие независимую политику. Он отметил, что «борьба за чьи-то права» — это ширма для решения совсем других задач.

Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов, — отметил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что попытка США «экспортировать демократию» приводит к нарушению международной стабильности. В частности, президент отметил, что Афганистан является ярким примером того, к каким последствиям приводит деятельность Вашингтона.