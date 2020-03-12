https://static.news.ru/photo/272880a2-6505-11ea-83ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции. При этом политик подчеркнул, что без неё обеспечить стабильность в государстве руководство страны не сможет.

Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается, — сообщил белорусский лидер в ходе встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым.

По словам Лукашенко, большинство из изъявляющих подобные желания — «так называемые наши граждане», которые используют любой момент для разобщения общества. Президент Белоруссии уточнил, что читает заявления этих людей не только в Сети, но и «в так называемых» СМИ, передаёт БелТА.

В феврале Александр Лукашенко рассказал о намёках Москвы на присоединение Белоруссии. Политик уточнил, что подобные инициативы исходят от представителей руководства России, предлагающих взамен единые цены на энергоносители, писал NEWS.ru.