Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции. При этом политик подчеркнул, что без неё обеспечить стабильность в государстве руководство страны не сможет.
Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается, — сообщил белорусский лидер в ходе встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым.
По словам Лукашенко, большинство из изъявляющих подобные желания — «так называемые наши граждане», которые используют любой момент для разобщения общества. Президент Белоруссии уточнил, что читает заявления этих людей не только в Сети, но и «в так называемых» СМИ,
В феврале Александр Лукашенко рассказал о намёках Москвы на присоединение Белоруссии. Политик уточнил, что подобные инициативы исходят от представителей руководства России, предлагающих взамен единые цены на энергоносители, писал NEWS.ru.
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