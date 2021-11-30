Лукашенко предложит Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию

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НАТО стягивает военную технику к российским рубежам. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, добавив, что при этом на Украине на линии соприкосновения в Донбассе появляется всё больше западных инструкторов, передаёт РИА Новости.

Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств...