Лукашенко предложит Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию
Сона Рустамова
Сона Рустамова
16:35, 30 ноября 2021
Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в республику, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше, заявил он в интервью РИА Новости. Так он прокомментировал сообщение генсека Альянса Йенса Столтенберга о возможном размещении ядерного оружия в странах Европы в случае отказа Германии.
В таком случае я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, — заявил Лукашенко.
Отвечая на вопрос, о каких конкретно системах идёт речь, белорусский лидер пообещал «договориться» по этому поводу.
То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте, — отметил президент.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие Соединённых Штатов может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории.