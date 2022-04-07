Лукашенко рассказал об операции по освобождению дальнобойщиков на Украине

Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению своих граждан — водителей-дальнобойщиков. Об этом президент страны Александр Лукашенко рассказал на заседании Совета безопасности республики. Он поручил представить к государственным наградам всех участников операции, передаёт БелТА.

Захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили, — сказал глава государства.

Лукашенко не стал рассказывать всех подробностей операции. При этом отметил, что она прошла столь блестяще, что в Совбезе об этом даже не знали.

Он добавил, что если на Украине ещё остались задержанные граждане Белоруссии, то необходимо потребовать от Киева их выдачи. Президент напомнил, что в стране немало украинских граждан, включая посла, и к ним относятся «по закону, по-человечески».

Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах о мирном урегулировании ситуации на Украине должна прозвучать и позиция Белоруссии. По его словам, конфликт на Украине самым серьёзным образом влияет на ситуацию в республике, поэтому никаких договорённостей за её спиной быть не может.