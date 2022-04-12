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Мир

Лукашенко рассказал о последствиях промедления России со спецоперацией

Лукашенко: если бы Россия запоздала со спецоперацией, то по ней был бы нанесен удар
15:51, 12 апреля 2022
Лукашенко рассказал о последствиях промедления России со спецоперацией Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Если бы Россия запоздала со спецоперацией на Украине, то по её территории был бы нанесен серьёзный удар. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Он предположил, что тотальным могло бы стать даже промедление на две недели.

Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям, мы сегодня четко в этом убедились. — сказал Лукашенко.

 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что специальная военная операция России на Украине является правильным шагом и другого выбора у Москвы не было. Глава государства подчеркнул, что все поставленные цели будут достигнуты. Главной из них он назвал помощь жителям Донбасса.

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