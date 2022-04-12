Лукашенко рассказал о последствиях промедления России со спецоперацией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил события в украинском городе Буче. Глава Белоруссии назвал произошедшие британской спецоперацией и пообещал помочь в её расследовании. Его слова приводит РИА Новости.

Мы это обсуждали (провокацию в Буче - NEWS.ru). Все кричат: надо было ввести очередной пакет (санкций - NEWS.ru), это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане,...