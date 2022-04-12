Лукашенко рассказал о последствиях промедления России со спецоперацией

Лукашенко рассказал о последствиях промедления России со спецоперациейЛукашенко: если бы Россия запоздала со спецоперацией, то по ней был бы нанесен удар
Если бы Россия запоздала со спецоперацией на Украине, то по её территории был бы нанесен серьёзный удар. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Он предположил, что тотальным могло бы стать даже промедление на две недели.
Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям, мы сегодня четко в этом убедились. — сказал Лукашенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что специальная военная операция России на Украине является правильным шагом и другого выбора у Москвы не было. Глава государства подчеркнул, что все поставленные цели будут достигнуты. Главной из них он назвал помощь жителям Донбасса.