Лукашенко рассказал о планах на случай госпереворота

Если в Белоруссии произойдёт государственный переворот, власть должна будет перейти к Всебелорусскому народному собранию (ВНС). Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, пишет БелТА.

По его словам, ВНС сыграет важную роль в случае реализации какого-либо сценария смены власти. Правительство должно подготовить план к возможному негативному сценарию. Лукашенко рассказал, что следует реформировать Всебелорусское народное собрание, а также передать ему часть полномочий. Глава государства пояснил, что вопрос передачи функций будет обсуждаться на референдуме.

Политик подчеркнул, что не хочет до смерти держать в своих руках власть в стране. Он назвал такие высказывания «глупостью».

Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь её и не видел, — отметил Лукашенко.

Он считает, что следует гарантировать спокойную жизнь, как для представителей силовых структур, так и для общества в целом. Для этого необходимо сделать нормальную конституцию без двоевластия, «чтобы президент был президентом, главой государства и тому подобное».

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация в стране остаётся непростой, хотя она и стабилизировалась. Политик уверен, что закулисная война Запада против Минска не прекратится. Лукашенко считает, что силовики прекрасно посвящены в ситуацию и события, происходящие с августа прошлого года, когда в стране проходили массовые протесты против результатов выборов.