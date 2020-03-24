Фото: president.gov.by

Коронавирус продолжает уверенно шагать по миру. По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки заболел 71 человек.

Воздействие его на мировую экономику уже очевидно — прекращение транспортного сообщения на многих направлениях, сворачивание публичных мероприятий, убытки туроператоров и авиакомпаний. Меры, принимаемые против эпидемии, уже можно назвать беспрецедентными. Европа...