Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Минск. На встрече с послом Китая Цуй Цимином политик заявил, что стороны ведут переговоры.
Лукашенко попросил дипломата передать «другу» Си Цзиньпину, что в Белоруссии его очень ждут,
У нас ещё есть время подготовиться к нему, чтобы он был наполнен нужными для двух государств мероприятиями, — заявил белорусский лидер.
Визит Си Цзиньпина в Японию был отложен из-за пандемии коронавируса. Поездку, которая должна была состояться в апреле, решили перенести на то время, когда она будет плодотворной, писал NEWS.ru.
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