Лукашенко: Минск и Москва ответят, если Киев начнёт войну против Донбасса

Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live».

Журналист Владимир Соловьёв спросил главу государства, как Минск себя поведёт, если украинские власти начнут войну против Донбасса.

Точно так, как российская, — ответил Лукашенко.

После уточняющего вопроса, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, президент сказал: «Естественно».

Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? — сказал Лукашенко, говоря о принимаемых в стране мерах по усилению охраны границы с Украиной.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Он добавил, что если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

Сейчас в Белоруссии идёт проверка сил Союзного государства. С 10 по 20 февраля там пройдут совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.