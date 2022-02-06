Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе

Фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool/Global Look Press

В МВД ФРГ прокомментировали сообщения СМИ о якобы связи хакерской атаки на немецкую компанию Marquard & Bahls с Россией, передаёт РИА Новости. В ведомстве заявили, что достоверно неизвестно, откуда велась атака. Ранее о связи хакеров с РФ заявило агентство Bloomberg.

Достоверной атрибуции происхождения хакеров нет, — заявил представитель МВД. В ФРГ начато расследование хакерской атаки на серверы немецкой компании Marquard & Bahls, которая занимается торговлей и транспортировкой нефтяных продуктов, заправкой...