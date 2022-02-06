Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе
Александр Чеков
Александр Чеков
15:21, 07 февраля 2022
Александр Лукашенко, Николай Лукашенко и Владимир ПутинФото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как его 17-летний сын Николай соревновался в стрельбе с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» белорусский лидер высоко оценил навыки владения оружием обоих.
Он владеет (оружием — NEWS.ru), недавно с Путиным соревнования проводил, Путин хорошо владеет оружием, — поделился глава Белоруссии.
Во время протестных акций в Минске 23 августа 2020 года президент Белоруссии совершил облёт Минска на вертолёте, после чего пообщался с силовиками, взявшими под охрану столичные объекты инфраструктуры. Вместе с лидером республики, которого по сложившейся традиции называют Батькой, был замечен и его 15-летний сын в бронежилете и с огнестрельным оружием в руках.
Тогда Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал изучить факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко Николаю.