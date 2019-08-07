https://static.news.ru/photo/5591e326-b92e-11e9-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о расширении безвизовой зоны для иностранных туристов. Поправки коснулись Гродненской и Брестской областей.

Существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию «Брест — Гродно», — сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В новую безвизовую территорию включаются ещё пять районов — Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. В них срок безвизового пребывания увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств.

Кроме того, будет обеспечена возможность въезда ещё через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе.

Ранее сообщалось, что внедрить электронные визы для иностранцев хотят власти Белоруссии. Белоруссия в июле прошлого года увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в республике с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск, писал News.ru.