Лукашенко раскрыл детали разговора Путина и Байдена о перевороте в РБ

https://static.news.ru/photo/47873dce-9fa2-11eb-ba33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время разговора со своим американским коллегой Джо Байденом спросил о подготовке покушения на белорусского лидера и перевороте в республике, но не получил ответа. Об этом журналистам рассказал сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США.

Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл, — цитирует Лукашенко «БелТА».

По словам лидера Белоруссии, силовики задержали преступную группировку, которая готовила покушение на его детей. Они показали, как планировали осуществить захват членов семьи президента.

Как писал NEWS.ru, ФСБ задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и убийство президента страны Александра Лукашенко. Задержанными оказались Юрий Зянкович с гражданством США и Белоруссии, а также Александр Федут, гражданин Белоруссии. Установлено, что они консультировались с представителями США и Польши. В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что злоумышленники планировали осуществить военный переворот в день проведения парада Победы в Минске 9 мая, а также захват радио- и телецентров.