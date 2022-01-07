Лукашенко провёл телефонный разговор с Назарбаевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудили положение дел в Казахстане, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе разговора подробно обсудили положение дел в Казахстане, — отмечается в сообщении.

Ранее в казахских СМИ появилась информация о том, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику. По данным Orda.kz, в республике остался только его брат Болат Назарбаев. Пока неизвестно, где именно находится экс-председатель Совета безопасности Казахстана, полномочия которого прекратились 5 января.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. Правительство пошло на уступки и снизило цену до 50 тенге. Позднее митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории республики. С 4 января протесты продолжились в других городах.