«На колени мы не встанем»: Лукашенко о «войне» Польши с мигрантами

Белоруссия не может допустить ошибку в вопросе с мигрантами на границе с Польшей, это сразу вовлечёт в ситуацию Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко, передаёт РИА Новости в своём Telegram-канале.

Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечёт в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма — «схватил автомат и пошёл на польскую границу», — нет, ни в коем случае. Мы отдаём себе отчёт, мы знаем своё место. Но мы на колени не встанем, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в современном мире браться за оружие — это смерти подобно. Кроме того, он раскритиковал решение Польши вывести танки против мигрантов.

Что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж, — резюмировал Лукашенко.

Ранее польские пограничники сообщили, что на границе с Белоруcсией 8 ноября мигранты предприняли 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человeк задержаны. Также было выдано более 80 решений о выезде с тeрритории Польши.