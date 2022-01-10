Лукашенко про Казахстан: внешний фактор никогда не будет единственным

На онлайн-саммите ОДКБ, посвящённом ситуации в Казахстане, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Казахстане показывает наличие внешнего фактора с «вполне известным сценарием», при этом ещё присутствует и внутренний фактор, а фамилии тех, кто стоит за организацией беспорядков в Казахстане, в будущем будут известны. Он считает, что организацию ОДКБ стоит укреплять без оглядки на Запад, так как впереди ещё будут серьёзные вызовы, и подчеркнул, что нельзя допустить выставления миротворцев организации, находящихся на миссии в Казахстане, оккупантами. Лидер Белоруссии также призвал Узбекистан извлечь урок из этой ситуации.

Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние — это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси, — сказал Лукашенко.

Он считает, что Организации Договора о коллективной безопасности нужно укрепляться и накапливать миротворческий потенциал, невзирая на другие государства.

Но нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ. Спокойно, планомерно наращивать все её компоненты, и прежде всего миротворческий потенциал. Важно сохранить мобильность и оперативность действий, — отметил Лукашенко на онлайн-саммите.

Он отметил, что ввод коллективных сил ОДКБ был оперативным и своевременным. Действия союзных стран продемонстрировали миру дееспособность и потенциал организации, а выставление миротворцев ОДКБ оккупантами неприемлемо.

Нельзя допускать выставление миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по собственному желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, — отмечает Лукашенко.

Он также предостерёг Узбекистан, заявив, что эта страна в первую очередь должна извлечь уроки из казахстанского кризиса.

Уроки, о которых много говорилось, должны извлечь прежде всего в Узбекистане. Если они не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды (внешних организаторов кризиса в Казахстане. — NEWS.ru) будут прежде всего брошены на Узбекистан, — считает лидер Белоруссии.

Он добавил, что вокруг «близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик», заявив, что на границе с Казахстаном скопилось немало террористов.

Чтобы преодолеть эти негативные тенденции в постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно решить проблему только в рамках Казахстана. Как нам видится, самые близкие народы — Казахстан и Киргизия — должны вместе попытаться решить тяжёлые проблемы, которые остались в наследство и созданы в постсоветский период, — сказал Лукашенко.

Он уверен, что в будущем станет известно, кто стоит за организацией беспорядков в Казахстане.

Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав президент Казахстана: пройдёт немного времени — имена, фамилии, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы, — отметил политик.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство пережило самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в Казахстане, однако эти действия пресекались. По словам Токаева, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан. 10 января в стране объявлен общенациональный траур.