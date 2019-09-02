https://static.news.ru/photo/23dbd532-ce21-11e9-99f5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что пришло время создать всемирный антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог, — цитирует ТАСС Лукашенко.

Он считает, что на сегодняшний день это единственный способ «мощно и эффективно» противостоять угрозе терроризма.

Как писал News.ru, государствам необходимо использовать базы данных Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и обеспечивать правоохранительным органам постоянный доступ к ним. Об этом сказано в резолюции, которую принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В документе также заявлено о важности работы по ведению списков с информацией о террористах и тех, кто подозревается в такой деятельности.