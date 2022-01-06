«Встать на колени»: Лукашенко дал совет протестующим в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил протестующим в Казахстане извиниться перед военными и договориться с властью. Он обратился к манифестантам от лица всех белорусов, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С Токаевым (президентом Казахстана. — NEWS.ru) можно договориться. <...> Надо пойти, встать на колени, извиниться перед военными, <...> и садиться на переговоры с властью, — заявил Лукашенко.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.