Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

https://static.news.ru/photo/88e4959a-acc4-11ea-88d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Полоцк Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь, Лукашенко заявил, что не нужно ездить и выпрашивать природный газ и нефть в других странах и нужно обратить внимание на собственные ресурсы.

Отмечается, что в республике находится много гибнущей древесины, а торф и опилки «буквально валяются под ногами». Лукашенко привёл в пример заводы по производству пеллетов — биотоплива, получаемого из торфа и древесных отходов.

В Витебской области это научились делать, — цитирует его издание.

Лукашенко добавил, что на европейском рынке существует большой спрос на эту продукцию и призвал её белорусским производителям не создавать конкуренции друг другу.

Ранее Лукашенко призвал Россию снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с распространением COVID-19. Лукашенко утверждает, что цена в $127 за кубометр несправедлива, поскольку сегодня Европе Россия продаёт природный газ по $80. Приемлемой глава Белоруссии считает цену в $40–45 за тысячу кубометров с учётом логистики, писал NEWS.ru.