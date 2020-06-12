Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Как
Отмечается, что в республике находится много гибнущей древесины, а торф и опилки «буквально валяются под ногами». Лукашенко привёл в пример заводы по производству пеллетов — биотоплива, получаемого из торфа и древесных отходов.
В Витебской области это научились делать, — цитирует его издание.
Лукашенко добавил, что на европейском рынке существует большой спрос на эту продукцию и призвал её белорусским производителям не создавать конкуренции друг другу.
Ранее Лукашенко призвал Россию снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с распространением COVID-19. Лукашенко утверждает, что цена в $127 за кубометр несправедлива, поскольку сегодня Европе Россия продаёт природный газ по $80. Приемлемой глава Белоруссии считает цену в $40–45 за тысячу кубометров с учётом логистики, писал NEWS.ru.
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