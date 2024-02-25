Лукашенко признался, за что его критиковали во время пандемии COVID Лукашенко заявил о правильной стратегии Белоруссии во время пандемии COVID-19

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Александр Лукашенко

СМИ часто критиковали действия руководства Белоруссии, в том числе и во время эпидемии коронавируса, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит ТАСС, в то же время в условиях пандемии белорусские власти действовали правильно, что стало понятно со временем.

Во время разговора с журналистами в первый в стране единый день голосования Лукашенко заявил, что журналисты и чиновники нередко критикуют за его жесткий характер, и в качестве примера привел ситуацию с COVID-19 в 2020 году. Тогда в республике не стали вводить карантин, массовые мероприятия не были под запретом, ношение масок было только рекомендацией, а не обязательным требованием, при этом все эти решения себя оправдали. По данным Минздрава Белоруссии, смертность от коронавируса составила 0,72%.

Ну возьмите пандемию. Кто меня тогда поддерживал? Пришлось идти в одиночку, и только те журналисты, которые за мной ходили в реанимации, те понимали, что что-то тут есть, но что — не понимали. Потому что весь мир шел в другом направлении. Кто оказался прав? — задал он риторический вопрос.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить часть страны и ввести туда силы НАТО. По его словам, оппозиционеры претендуют на Кобринский район и города Малорита и Кобрин. При этом президент выразил уверенность, что противникам текущей власти в стране не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения, а руководство страны умеет делать выводы из прежних ошибок.