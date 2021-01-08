Лукашенко признался в непереносимости алкоголя

https://static.news.ru/photo/556c2d8e-5338-11eb-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не может пить алкоголь из-за особенностей организма. Однако за компанию может пропустить рюмку-другую.

О своей проблеме лидер Белоруссии рассказал в интервью на телеканале «Россия 1». На вопрос, что он предпочитает, самогон или водку, Лукашенко заявил, что «ни то, ни другое».

У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я — практически человек непьющий, — сообщил он.

Лукашенко добавил, что бывают и исключения. Во-первых, с коллегами-президентами, с которыми «не будешь из себя непьющего строить». Во-вторых, он готов выпить в женском коллективе, чтобы «святым не казаться».

Ранее Лукашенко во время посещения храма Воздвижения Креста Господня в Минске призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны, чтобы не вернуться в прошлое.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии вступил в силу закон о государственных символах, в соответствии с которым был утверждён обновлённый национальный герб. В нём изменена форма колосьев. Контур страны стал золотым, а не зелёным. Поменялись изображения клевера и льна. Кроме того, на земном шаре в нижней части герба изменён цвет материков. Сам шар тоже немного развернулся — теперь на нём больше Европы и меньше России. Законопроект по изменению внешнего вида герба разработали ещё в начале 2020 года. По словам министра юстиции Олега Слижевского, государственный герб сделали более миролюбивым, «чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене».