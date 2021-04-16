Лукашенко прилетит в Москву для серьёзной встречи с Путиным

https://static.news.ru/photo/53193514-9e9b-11eb-8f53-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Москве. Она запланирована на 22 апреля.

Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем, — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам главы Белоруссии, затем в Подмосковье стороны проведут Форум регионов, а в сентябре или в октябре запланирован Высший государственный совет, который нужно отметить «хорошим движением в рамках Союзного государства».

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 22 апреля во второй половине дня. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в котором выразили настрой на укрепление союзнических отношений. Политики в том числе затронули тему Нагорного Карабаха.

Как писал NEWS.ru, белорусские власти рассчитывают к маю согласовать с Россией дорожные карты по интеграции. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко выразил надежду, что к этому сроку экономическая платформа Союзного государства будет создана. Он уточнил, что 21 карта из 28 уже согласована, осталось проработать «буквально семь карт».