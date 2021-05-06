Лукашенко пригрозил своим чиновникам главной ошибкой Горбачёва

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе напомнил подчинённым о главной ошибке Горбачёва. Глава государства уверен, что зарплата чиновников не должна порядком превышать зарплату обычных граждан.

Видео выступления президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Не должно быть так, что в десять раз зарплата выше. Тебе государство коврижку дало — ты её отрабатывай, — заявил Лукашенко по поводу рассматриваемого законопроекта «О государственной службе».

Белорусский лидер отметил, что уровень доходов у всех должен быть одинаковый, а чиновник не перестанет брать взятки, если ему многократно увеличить зарплату. Но и нищей эта категория населения быть не должна, считает Лукашенко.

Чтобы не было, как в советские времена. Вы помните про Горбачёва? Секретарям райкомов и обкомов зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, который жил непросто, — сказал президент Белоруссии.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в неформальной обстановке с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном. Белорусский лидер показал молдавскому гостю «свой любимый дворец».