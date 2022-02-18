Лукашенко пригрозил «совершенно ассиметричным» ответом в случае агрессии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тех, кто попробует покуситься на РФ и Белоруссию, ждёт «ассиметричный ответ». Об этом он рассказал по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что обе страны выстоят в развязанной против них «гибридной войне». А шансы тех, кто попытается «сломать» Белоруссию, назвал ничтожными.

Мы не хотим войны, но если кому-то неймётся — ответ будет совершенно ассиметричный. Наверное все в мире это понимают, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что россияне и белорусы вместе выстоят и выйдут из этой «гибридной войны». При этом, по его мнению, Запад найдёт повод, чтобы продолжать «экономическую войну» против Белоруссии и РФ.

Лукашенко прибыл в столицу России 18 февраля. В ходе встречи главы государств обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины. Кроме того, стороны дали оценку военному сотрудничеству России и Белоруссии. 19 февраля президенты намерены поучаствовать в учебных запусках баллистических и крылатых ракет под личным командованием Владимира Путина.