Лукашенко пригрозил белорусским властям серьезными проверками Лукашенко призвал власти Белоруссии готовиться к серьезным проверкам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил местным властям серьезными проверками, передает Telegram-канал «Пул Первого». Белорусский лидер призвал чиновников исправно выполнять на местах свои обязанности, подчеркнув готовность «разбираться со всеми».

Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому — в церкви не врут — должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране. <…> Готовьтесь к серьезным проверкам. Будем разбираться со всеми. Делайте на своем месте то, что должны делать, — заявил Лукашенко во время посещения храма в Толочине.

Белорусский лидер подчеркнул, что год будет непростым. Лукашенко сказал, что политическая турбулентность усугубилась на глобальной арене, мир полон «хаоса и неразберихи». По его словам, белорусскому народу следует мобилизоваться и пройти все грядущие испытания.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии вместе с Россией важно углублять процессы импортозамещения, делать это совместно. Президент РБ подчеркнул необходимость укрепления технологического суверенитета, указав, что обе страны имеют все необходимые для этого ресурсы и технологии.