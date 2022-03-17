Лукашенко пригрозил Зеленскому «актом капитуляции»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует скорое завершение спецоперации России в Украине и достижение мира. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу TBS.

Я убеждён, что в ближайшее время этот конфликт - операция России - закончится миром, — заявил глава Белоруссии.

Он добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером Владимиром Путиным договор, то потом будет подписывать акт о капитуляции, поскольку Москва не проиграет. Он отметил, что Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора.

При этом он заявил, что Белоруссия не нападёт на Украину. Кроме того, Минск никогда не бомбил соседнюю страну и является сторонником переговоров, и Западу не удастся втянуть его в этот конфликт.

Мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы там был мир. Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция, — резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявил в ходе встречи с Путиным в Москве, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. По его словам, к концу года люди забудут о российской спецоперации на Украине.