Лукашенко поздравил США с Днем независимости Лукашенко поздравил США с Днем независимости и пожелал «простых вещей»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил США с днем независимости, пишет агентство Sputnik Беларусь. Он пожелал американцам простых вещей, которые понятны и важны для каждого: здоровья, мира и стабильности.

Желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе, — говорится в поздравлении.

По мнению Лукашенко, пришло время забыть про разногласия, которые могут расколоть не только семьи, но и общество, и «целые континенты». Он подчеркнул, что сегодня важно найти общие выходы из сложившейся в мире «очень тревожной и небезопасной ситуации». Только так, уверен Лукашенко, можно обеспечить детям и внукам стабильное и спокойное будущее, чтобы в их жизни больше не было глобальных противоречий.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Глава РФ подчеркнул важность имеющихся и укрепляющихся уз дружбы между Минском и Москвой, а также гражданами стран. Президент России указал, что вместе государства преодолевают «серьезные испытания» и «отстаивают интересы на мировой арене».