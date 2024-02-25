Лукашенко пословицей ответил на слова Пашиняна об ОДКБ Лукашенко призвал «не обижаться» в ответ на слова Пашиняна об ОДКБ

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Правительству Армении не стоит обижаться на ОДКБ после конфликта с Азербайджаном и не следует рассчитывать на помощь Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, Азербайджан, как и Армения, «не чужая» страна для ОДКБ.

Думаю, здравомыслящих людей в парламенте большинство. Обид на нас, на ОДКБ, никаких быть не может. Об этом уже не единожды сказано. Надо понимать: Азербайджан для нас, для всех членов ОДКБ, не чужая страна, — сказал Лукашенко.

Заявление президента Белоруссии прозвучало в ответ на вопрос журналистов о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, объявившего о приостановке членства страны в ОДКБ. По мнению Лукашенко, организация всегда поддерживала Ереван как союзника и намерена делать это и дальше. Также белорусский лидер отметил, что у армянской стороны не может быть претензий к ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном, поскольку у организации не было причин вступать в него.

Абсолютно не было даже повода для нас. Обижаться не надо, на обиженных воду возят, — сказал он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия спокойно отреагировала на сообщения о намерении Армении выйти из ОДКБ. По его словам, выход Еревана из организации не разрушит ее. При этом официальных уведомлений от армянской стороны по этому вопросу еще не поступало, уточнил белорусский лидер.