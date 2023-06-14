Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию Лукашенко отказал украинской делегации в проведении мирных переговоров в Стамбуле

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «послал на хрен» украинскую делегацию, которая предлагала провести мирные переговоры в Стамбуле. По его мнению, ехать в Турцию бессмысленно, так как Украина и Белоруссия граничат.

Сели во Львове там, ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами, — сказал он.

По словам Лукашенко, с инициативой провести переговоры выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия может пойти на некоторые компромиссы при условии мирных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что уступки не могут быть допустимы по ряду ключевых направлений для Москвы. Среди них парламентарий выделил гарантии безопасности, угрозы мирному населению, а также территориальную принадлежность новых регионов, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил о допустимости мирных переговоров. По его словам, для этого необходимо, чтобы Москва изменила цели специальной военной операции и отказалась от демилитаризации и денацификации Украины.