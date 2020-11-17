Лукашенко поручил защищать интересы Белоруссии перед Европой

https://static.news.ru/photo/0e89eac2-28d2-11eb-8971-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал задействовать площадки международных организаций для защиты интересов Минска.

На совещании по вопросам внешней политики он поинтересовался у чиновников, какие усилия для этого предпринимаются.

Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защитить мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств, — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он напомнил, что против Белоруссии западными государствами введены санкции. В связи с этим он поручил не оставлять это без ответа, в том числе действия ближайших соседей — Польши и стран Балтии.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали. Власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские власти решили приостановить диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека.