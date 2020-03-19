https://static.news.ru/photo/93725940-69c4-11ea-91d9-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко обратился к главе президентской администрации Игорю Сергеенко с призывом помочь оказавшимся в Польше гражданам России вернуться на родину. Политик считает, что закрытые границы не избавляют от проблемы распространения коронавируса и искусственно создают ситуацию, когда люди не могут попасть домой.

Лукашенко отметил, что помочь «братьям» необходимо, как бы ни складывались отношения между Минском и Москвой. Он подчеркнул, что «люди ни в чём не виноваты».

Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.

К решению вопроса вывоза граждан РФ из Евросоюза Лукашенко поручил привлечь правоохранительные органы и дипломатов.

Вывезите их на родину, коль россияне (власти России. — NEWS.ru) не могут там разобраться, — сказал глава Белоруссии.

Сухопутная граница России и Польши была закрыта для иностранных граждан 15 марта по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Решение было продиктовано ситуацией с коронавирусом COVID-19 в Европе, писал NEWS.ru.