Лидер Белоруссии Александр Лукашенко обратился к главе президентской администрации Игорю Сергеенко с призывом помочь оказавшимся в Польше гражданам России вернуться на родину. Политик считает, что закрытые границы не избавляют от проблемы распространения коронавируса и искусственно создают ситуацию, когда люди не могут попасть домой.
Лукашенко отметил, что помочь «братьям» необходимо, как бы ни складывались отношения между Минском и Москвой. Он подчеркнул, что «люди ни в чём не виноваты».
Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
К решению вопроса вывоза граждан РФ из Евросоюза Лукашенко поручил привлечь правоохранительные органы и дипломатов.
Вывезите их на родину, коль россияне (власти России. — NEWS.ru) не могут там разобраться, — сказал глава Белоруссии.
Сухопутная граница России и Польши была закрыта для иностранных граждан 15 марта по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Решение было продиктовано ситуацией с коронавирусом COVID-19 в Европе, писал NEWS.ru.