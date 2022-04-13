Лукашенко пообещал показать вместе с Путиным всему миру «кузькину мать»

Хрущев на асмблее ООН произносит фразу : «Мы вам ещё покажем кузькину мать!», 1960 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным покажет всему миру «кузькину мать». Белорусский лидер пообещал создать единое экономическое пространство от Бреста до Владивостока, передаёт РИА Новости.

Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос об интеграции республики и России.

Накануне Лукашенко сообщил, комментируя введение санкций западными странами, что Москва и Минск говорят Западу «досвидос». Фраза стала ответом на призыв Путина к странам Запада одуматься.

Ранее президент России в ходе переговоров с Лукашенко зaявил, что западные страны развязали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим он высказал намерение и дальшe укреплять интеграцию России с Белоруссией.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минcк готов упрoчить единство. Белорусский лидер оценил «высочайшую степень доверия» со стороны России, которая пригласила его на закрытый объект — космoдром Воcточный.