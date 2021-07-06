Лукашенко пообещал ограничить транзит из ФРГ в Китай и Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в рамках противодействия санкциям Запада против республики. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский лидер напомнил, что власти уже принимали подобные меры в отношении Skoda и Nivea. Лукашенко объяснил, что необходимо против немцев принять все меры, «чтобы они почувствовали, что такое Беларусь».

Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами, — пригрозил глава государства.

Он считает , что немецкие производители могут поставлять свою продукцию в Россию и Китай через Финляндию или Украину.

Ранее Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Политик заявил, что огромное количество оружия поступает из соседней страны в республику. Лукашенко добавил, что в стране вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Руководитель государства считает, что в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Позднее стало известно, что власти Белоруссии отправили дополнительные силы в погранотряды для охраны госграницы с Украиной, на рубежах республики увеличили количество подобных подразделений.