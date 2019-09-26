https://static.news.ru/photo/b52c33f6-e05a-11e9-adc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MzrNPZ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как по просьбе своего украинского коллеги Владимира Зеленского отложил ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, во время недавнего телефонного звонка глава Украины сообщил, что во время уборочной кампании Россия остановила поставки нефтепродуктов в страну и обратился за помощью.

Лукашенко обсудил сложившуюся ситуацию с руководством завода, которое перенесло сроки планового ремонта.

Если говорить о мерах доверия — то это и была одна из таких мер, — заключил белорусский лидер.

Как писал News.ru, ранее Лукашенко заявил, что не практикует запись разговоров с лидерами Украины и России. По его словам, сотрудники администрации дважды предлагали вести протоколы.