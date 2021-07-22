Лукашенко передал правительству Белоруссии часть полномочий

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет № 4. По нему в стране началось перераспределение полномочий главы государства. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Изменения были внесены в декрет № 3 «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь», подписанный 20 марта 1998 года. Теперь согласованием эмиссии дополнительных выпусков акций, которые были созданы в процессе приватизации открытых акционерных обществ, будет заниматься правительство страны. Речь идёт о компаниях, которые перерабатывают сельхозпродукцию.

В том случае если их акции находятся в собственности административно-территориальных единиц, полномочия получают Минский горисполком и областные исполкомы.

Ранее в Белоруссии прошло совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Политик заявил, что вопрос о перераспределении полномочий необходимо решить в течение года. Лукашенко считает, что этот вопрос следует увязывать с конституционной реформой.

В настоящее время в стране готовится проект новой конституции. Его планируют вынести на республиканский референдум в начале 2022 года. Лукашенко обещает, что уйдёт в отставку после принятия поправок. Политик пояснил, что изменение Основного закона необходимо, чтобы новый глава государства не получил много власти, иначе «будет беда».

В ноябре 2020 года Лукашенко рассказал, что новая конституция Белоруссии не позволит следующему политику развалить страну. Глава республики отметил, что серьёзный Основной закон имеют три государства в СНГ: Россия, Белоруссия и Казахстан — в конституции этих стран прописано, что «от решения президента зависит всё». Политик заверил, что новая конституция будет принята «без ломки и катастроф».

Действующая редакция Основного закона Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней президент обладает значительным объёмом полномочий. Кроме того, благодаря поправкам количество сроков для лица, занимающего эту должность, не ограничено. О новой конституции бессменный руководитель Белоруссии говорит с 2018 года.