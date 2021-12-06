Лукашенко ответил на слухи о готовящемся «нападении» России на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. По его словам, такой сценарий придумали, чтобы «молотить» Россию, сообщает БелТА. Ранее газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое РФ якобы готовит в начале 2022 года.

Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине, — сказал Лукашенко.

Bild ранее назвала сроки возможного нападения РФ на Украину — конец января — начало февраля. Издание отмечало, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «дешёвым фейком» статью Bild с картой нападения России на Украину. По его словам, немецкий таблоид, который является весьма авторитетным изданием, судя по всему, решил последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими общественность спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины.