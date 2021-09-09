Лукашенко отказался от новых российских кредитов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужны новые кредиты от Москвы. Однако если удастся что-то сэкономить в каком-либо совместном проекте, эти средства Белоруссия готова взять как кредит, отметил белорусский лидер, сообщает РИА Новости.

Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определённый кредит... чего-то сэкономим, я его попросил: ты мне отдай экономию эту как кредит, — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что Путин обещал подумать над его предложением, «если будут хорошие выгодные проекты», и это Белоруссию устраивает.

Лукашенко также высказался по поводу «специальных цен» для республики. По его словам, в рамках ЕАЭС действует беспошлинная торговля с некоторыми «изъятиями на энергоносители».

Владимир Владимирович говорил про газ. В связи с тем, что здесь есть изъятие, мы практически каждый год корректируем цену, в том числе — на газ. По нефти мы вышли на уровень торговли по мировым ценам с учётом изъятия пошлины, если мы продаём нефтепродукты за пределы Беларуси, — пояснил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Россия предоставит Белоруссии $630-640 млн поддержки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов.