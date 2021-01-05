Лукашенко осудил гибель людей в ходе беспорядков в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/6c51341e-50ee-11eb-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Giordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о беспорядках в США, заявил, что «плохо, когда идут на штурм и гибнут люди». Он призвал граждан страны успокоиться.

Ранее сообщалось, что в США прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, чем соврали заседание конгресса по утверждению итогов выборов. Полиция оттеснила их из здания, применив слезоточивый газ, светошумовые гранаты и оружие. Четыре человека погибли.

Лукашенко сказал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, что кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий, «цитадель демократии мировой», сообщает БелТА.

Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди, — отметил глава Белоруссии.

Также Лукашенко призвал граждан страны собраться и успокоиться. При этом он дал понять, что обращается к оппозиции —«той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску». По его мнению, будет ещё хуже, если эти люди «придут в наши квартиры», и призвал не допускать этого и «образумить тех, кто сегодня этого не понимает».

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

На митинги жители Минска вышли и в первое воскресенье 2021 года — 3 января. Оппозиционеры их не анонсировали заранее, как это делали до этого. Граждане взяли с собой бело-красно-белые флаги. Скромные по числу участников марши прошли в микрорайонах Уручье и Сухарево. Их участники скандировали «Живе Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Можем! Победим!»), сообщал NEWS.ru.