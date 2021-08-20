Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии

Общественно-политическая ситуация в Белоруссии остаётся непростой, хотя и стабилизировалась. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остаётся непростой. И расслабляться не приходится, — сказал политик на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур.

По его словам, закулисная война Запада против Минска не прекратится. Он добавил, что силовики прекрасно посвящены в ситуацию и события, происходящие с августа прошлого года, когда в стране начались массовые протесты против результатов выборов.

Нам казалось: ну всё — победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного, — заявил глава государства.

Всего белорусский президент наградил 28 человек, среди которых представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета.

Ранее Лукашенко рассказал, как видит процесс смены власти в стране. По его мнению, приход в госаппарат молодых управленцев должен проходить постепенно, предыдущее поколение чиновников должно контролировать этот процесс.