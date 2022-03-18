«Живее всех живых»: Лукашенко оценил здоровье Путина

Владимир Путин здоров и находится в отличной физической форме, заявил в интервью телеканалу TBS президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, российский лидер выполняет «функциональные обязанности согласно новой Конституции». Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.

Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или ещё там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Пусть Запад выбросит из головы эту дуроту. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Путин «вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, спортсмен». По словам Лукашенко, подобные разговоры ведутся для того, чтобы внутри России подорвать доверие к главе государства.

Не получится! — подчеркнул Лукашенко.

Ранее востоковед и политолог Евгений Сатановский заявил, что лидеру США Джо Байдену следует молиться за здравие Владимира Путина, так как он максимально сдержанно реагирует на политику Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним и к Западу в целом такую сдержанность.

Эксперт указал на ошибки принципа «Америка на первом месте», отметив, что «напористый протекционизм и наплевательское отношение к союзникам» на самом деле «делают Америку последней». По его мнению, из-за политики Дональда Трампа и администрации президента США множество людей изменили своё мнение о Штатах в худшую сторону.

Он похвалил Байдена за стремление уйти от принципа «Америка на первом месте», однако напомнил о «завихрениях» Барака Обамы и самого Байдена. В связи с этим востоковед напомнил о провальной миссии США в Афганистане и попытках остановить поставки российского газа в Европу.