https://static.news.ru/photo/6347a860-d55e-11e9-82bc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на смену нынешней власти в государстве должны прийти люди, которые смогут сохранить его.

Он отметил важность омоложения кадров, добавив, что такими людьми должны быть дипломаты.

Мы когда-то уйдём. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну. Вот и послы должны быть такими людьми, — цитирует пресс-служба белорусского лидера его слова.

Политик подчеркнул, что необходимо избежать ситуации, которая сложилась в первые годы после распада СССР. Тогда, по его словам, в белорусском МИДе работал непонятно кто и «непонятно с какой головой». Глава РБ добавил, что таких специалистов надо было отлавливать с помощью сотрудников спецслужб.

Надо, чтобы внешнеполитическое ведомство было мощным и перспективными были люди, — пояснил Лукашенко.

Как ранее писал News.ru, в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств белорусский президент назвал развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Москвой безусловным приоритетом внешней политики страны.