Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко провёл телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за ситуацией в Казахстане также следят лидеры всех стран ОДКБ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сам в состоянии справиться с внутренними проблемами. Представитель Кремля отметил, что Нур-Султан не запрашивал помощь у Москвы. Он также добавил, что важно, чтобы никто не вмешивался в ситуацию с массовыми беспорядками извне.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. Правительство пошло на уступки и снизило цену до 50 тенге. Позднее митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории республики. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к нации сообщил, что среди полицейских есть убитые и раненые. Он поблагодарил сотрудников правопорядка за службу и за то, что они приняли на себя удар протестующих. Президент также добавил, что обстановка в городе угрожает безопасности всех жителей, протестанты грабят магазины и подвергают насилию женщин.