Лукашенко: ничего плохого для России и Белоруссии в интеграции нет

Ничего плохого для народов РФ и Белоруссии в интеграции нет. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт ТАСС. Заявление глава государства сделал после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые продолжались в Москве около трёх часов.

Ничего плохого для народов РФ и Белоруссии в интеграции нет. Она носит взаимовыгодный характер, — пояснил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с белорусским коллегой конструктивными и насыщенными. По его словам, были согласованы все 28 программ по Союзному государству. Также он сообщил, что цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года. Кроме того, 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии.

Накануне встречи президент РФ заявил, что попросил коллегу прибыть в Москву для того, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Путин также заметил, что 10 сентября по данному вопросу состоится встреча премьер-министров двух стран. В Минске представители государств финализируют работу. При этом он уточнил, что договорённости РФ и Белоруссии, к которым стороны рассчитывают прийти по итогам переговоров, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах.