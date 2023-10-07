Лукашенко неожиданно похвалил Зеленского: что Украина делает правильно

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя военной помощи от Запада. Что об этом известно?

Что Лукашенко сказал про Зеленского

Александр Лукашенко объяснил, что Владимир Зеленский согласился на условия Запада и «воюет до последнего украинца», поэтому Запад должен давать ему обещанное.

«Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, „вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно, непорядочно Зеленский и так далее“. Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — сказал он.

Лукашенко считает, что украинская сторона перед началом конфликта готовилась к боевым действиям и создавала в Донбассе эшелонированную оборону. Белорусский лидер отметил, что американцы распределили роли таким образом, что Запад мобилизует все в поддержку Киева. Однако сейчас данные Зеленскому обещания не выполняются.

«Поэтому Владимир Александрович им говорит: „Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?“ Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», — подчеркнул Лукашенко.

Кто отказал Зеленскому в поставках оружия

1 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, который не включает включает помощь Украине. В проект вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. При этом ранее американский лидер заявлял, что США «ни при каких обстоятельствах» не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после этого сообщил, что Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Он выразил надежду, что вскоре Вашингтон возобновит поддержку Киева.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — сказал Боррель.

Президент Польши Анджей Дуда в сентябре сообщил, что страна не может передавать Украине новое вооружение. Он уточнил, что Варшава закупает технику для модернизации собственной армии.

«Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно. Мы не будем это оружие передавать, потому что мы покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию», — заявил политик.

Он также заявил, что будет первым противником передачи нового вооружения, которое Польша получает от Южной Кореи или США.

«Я лично буду первым противником передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем от Южной Кореи или США, такого как новые Abrams, системы Patriot или HIMARS», — сказал Дуда.

Как в Сети отреагировали на просьбы Зеленского

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсетях назвал ситуацию позорной, а поведение Владимира Зеленского — отвратительным.

«Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор», — написал он.

Миллиардер Илон Маск тоже раскритиковал украинского лидера за постоянные просьбы к западным союзникам о финансовой помощи, сделав его героем мема. Он выложил в соцсети картинку персонажа, которому приделали «страдающее» лицо Зеленского, просящего о помощи. После этого парламент Украины обвинил Маска в «распространении российской пропаганды».

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