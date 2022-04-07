Лукашенко: не может быть переговоров по Украине без участия Белоруссии

На переговорах о мирном урегулировании ситуации на Украине должна прозвучать и позиция Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности. По его словам, которые приводит БелТА, конфликт на Украине самым серьёзным образом влияет на ситуацию в Белоруссии, поэтому никаких договорённостей за её спиной быть не может.

Не может быть переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что эта позиция доведена до министра иностранных дел Белоруссии, МИД страны поручено её реализовать.

Ранее Лукашенко заявлял, что переговоры важны как стартовая площадка для возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Чтобы она cостоялась, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация и денaцификация, указал президент Белоруссии.