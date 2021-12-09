Лукашенко назвали «чумой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назван угрозой для Европы. Об этом написало американское издание Politico, обвинив белорусского лидера в ведении «гибридной войны» против Евросоюза с помощью мигрантов.

Европе придётся либо найти способ иметь дело со своим последним диктатором, либо привыкнуть к ещё одному неудобному спарринг-партнёру прямо по соседству, — говорится в сообщении.

Помимо преследований оппозиции, Лукашенко обвинили в «угоне» рейса Ryаnair, на борту которого находился оппозиционный активист, бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Также, по мнению издания, президент Белоруссии ппровоцирует Польшу и Литву.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Сейчас на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока в надежде попасть в страны ЕС. Польские силовики вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Ранее Лукашенко пообещал, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».