Лукашенко назвал условия для переговоров с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к диалогу с западными странами, но ничего не получится, пока не будут сняты санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем, — заявил Лукашенко.

Так он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе Евросоюза, отметив, что в данном случае мяч на стороне западных партнёров. По его словам, западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях.

Ранее пресс-секретарь белорусского политика Наталья Эйсмонт заявила, что встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным прошла результативно. По её словам, именно это и ожидалось.

Встреча лидеров двух стран состоялась 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов. Лукашенко отметил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер.