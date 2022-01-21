Лукашенко назвал условие отмены референдума по конституции

Референдум по конституции не состоится только в том случае, если начнётся война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Накануне сообщалось, что проведение референдума планируется на 27 февраля.

Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнётся. Я об этом говорил. Я думаю, не начнётся. Поэтому референдум мы проведём, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что наряду с датой народного волеизъявления определена формулировка вопроса, который будет содержаться в бюллетене: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции республики Беларусь?». В соответствии с избирательным законодательством страны, в указе определён порядок вступления в силу решения, принятого на референдуме. Это произойдёт через 10 дней после его официальной публикации.

Проект поправок в белорусскую конституцию был обнародован в декабре 2021 года. Документ исключает военную агрессию со стороны республики против других государств. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями и избираться одному и тому же человеку на пост президента более двух раз. Поправки также предусматривают, что президент может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — высшим представительным органом народовластия.