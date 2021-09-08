Лукашенко назвал темы переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронет ряд важных международных проблем, в том числе и ситуацию в Афганистане. Его слова приводит БелТА.

Мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся, — отметил Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ. Белорусский лидер подчеркнул, что эта организация более подвержена тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. По его мнению, «ни одна беда не обойдёт Афганистан мимо», так как туда обращены «серьёзные взгляды». В связи с этим Лукашенко отметил особенную значимость предстоящих переговоров.

Ранее стало известно, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорят на тему Крыма в рамках их возможной встречи. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом он обвинил Москву в том, что она постоянно «пытается соскочить» с разговора о Крыме.