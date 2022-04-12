Лукашенко назвал события в Буче британской спецоперацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил события в украинском городе Буче. Глава Белоруссии назвал произошедшие британской спецоперацией и пообещал помочь в её расследовании. Его слова приводит РИА Новости.

Мы это обсуждали (провокацию в Буче - NEWS.ru). Все кричат: надо было ввести очередной пакет (санкций - NEWS.ru), это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане, — заявил Лукашенко после переговоров с Путиным.

Он добавил, что если для установления истины нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу англичане, то ФСБ России может представить эти материалы.

Если нет, то мы в этом плане поможем, — резюмировал белорусский президент.

Ранее президент США Джо Байден на фоне материалов западных и украинских СМИ, демонстрирующих массовые убийства мирных граждан в городе Буче, вновь назвал Владимира Путина «военным преступником». Он добавил, что Путин «жесток».

В Минобороны России ранее опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность сотрудничества России с Международным уголовным судом (МУС) в расследовании военных преступлений на Украине и в частности произошедшего в Буче. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не признаёт данный орган из-за его необъективности, поэтому Москва будет действовать отдельно.